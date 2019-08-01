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Göztepe'de yerliler atacak, yabancılar savunacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de bu sezon gol yükünü yerli futbolcular çekecek.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de bu sezon gol yükünü yerli futbolcular çekecek. Sarı-kırmızılılarda savunma hattı ise yabancı oyunculardan oluşacak.


Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper Sanneh ile anlaşan, Leo'nun da bonservisini almasını bekleyen sarı-kırmızılılar, ileri uçta ise transferi büyük oranda noktaladı. Eren Derdiyok'u renklerine katan İzmir temsilcisi, hücumcularının büyük çoğunluğunu yerli oyunculardan kurdu. Geçen sezon kadroda yer alan Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Yasin Öztekin'i kadroda tutan Göztepe'nin forvet hattını ise Deniz Kadah, Eren Derdiyok ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalanan genç golcü Ege'den oluşturacak. Sarı-kırmızılıların tek yabancı hücumcusu ise geçen sezon transfer edilen İngiliz futbolcu Jerome olacak. Geçen yıl ileri uçtan beklediği verimi alamayan Göztepe, bu sezon aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.



Yabancılar savunacak


Hücumcu tercihlerini yerli oyunculardan yana kullanan Göztepe, geri bölgeyi ise yabancı isimlere emanet edecek. Kalede Beto'nun forma giyeceği sarı-kırmızılı takımın savunma hattında da Titi ve Gassama'nın yeri garanti. Resmi sözleşme imzalamaları durumunda Sanneh ve Leo'nun da takıma katılması halinde geri 5'li yabancı futbolcuların oluşturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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