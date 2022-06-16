Göztepe'de yetki Gagliardi'nin

Göztepe'de kulübün hisselerinin yüzde 70'ini almaya hazırlanan Rasmus Ankersen'in sportif direktörlük görevine İtalyan futbol adamı Roberto Gagliardi'yi getireceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, bir süredir kulübün devri için Sport Rebuplic şirketinin sahibi Rasmus Ankersen'le görüşmelerini sürdürüyordu. Kulübün hisselerinin yüzde 70'ini almaya hazırlanan Danimarkalı iş insanının planları netleşmeye başladı. Geçtiğimiz salı günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Litvanya karşılaşmasını da takip eden Ankersen, yeni sezon için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılı takımın TFF 1. Lig'de mücadele edecek olması sebebiyle birçok yerli teknik adamla görüşen Ankersen'in, sportif direktörlük görevine milli maçı da beraber takip ettiği İtalyan futbol adamı Roberto Gagliardi'yi getireceği öğrenildi. Göztepe'de devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.