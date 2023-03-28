İhlas Haber Ajansı

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Göztepe'den 3 maçlık bilet fırsatı

Spor Toto 1.

Lig'in 31, 33, 37. haftalarında Göztepe'nin sırasıyla Yılport Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakaların 3 maçlık paket biletleri satışa sunuldu.


Göztepe, Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor, 33. haftasında Eyüpspor, 37. haftasında da Çaykur Rizespor'u Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek.


Zorlu mücadeleler öncesinde 3 maçlık paket biletleri Passolig üzerinden satışa çıktı.


Paket bilet fiyatları şu şekilde:


1. Kategori: 1250 TL


2. Kategori: 985 TL


3. Kategori: 540 TL


4. Kategori: 390 TL


5. Kategori: 145 TL


6. Kategori: 145 TL


Öte yandan paket bilet satışları 7 Nisan Cuma 20.30'da oynanacak Yılport Samsunspor maçı öncesinde sona erecektir.

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