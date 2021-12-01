Göztepe'den Atakan Çankaya açıklaması

Göztepe Spor Kulübü, Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci ile yaşadığı olay nedeniyle TFF Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya'nın sevkinin kabul edilemez olduğunu ve olayın görüntüleriyle birlikte savunma yapacaklarını açıkladı.

29 Kasım Pazartesi günü oynanan Göztepe - Fenerbahçe müsabakasında Göztepeli futbolcu Atakan Rıdvan Çankaya ile Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci arasında tartışma yaşanmış, olay devre arasında futbolcular soyunma odasına girerken de devam etmişti. Müsabakanın ardından İrfan Can Kahveci "Saldırı" nedeniyle, Atakan Rıdvan Çankaya ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Göztepe'den açıklama

Yaşanan olaylar üzerine Göztepe Spor Kulübü bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmanın ardından futbolcumuz Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci arasında devre arasında yaşanan olay nedeniyle futbolcumuz Atakan Çankaya TFF tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez.

Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."