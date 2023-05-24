Göztepe'den deplasmanda 8 galibiyet

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Göztepe, daha sonra iyi bir ritim yakalayarak istediği sonuçları almayı başardı. Göz-Göz, ligi 60 puanla 7. sırada tamamlarken, Süper Lig için de play-off oynama hakkı kazandı. Ligi play-off hattının son sırasında bitiren sarı-kırmızılılar, tarafsız sahada oynanacak finale kadar ilerlemesi durumunda iki maçını da dış sahada oynayacak.

İzmir temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonunda da deplasmanda etkili bir performans sergiledi. Göztepe, dış sahada oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan toplamayı başardı. Böylece sarı-kırmızılılar, deplasmanda Samsunspor ve Bodrumspor'dan 2, Manisa FK'dan ise 1 maç daha az galibiyet aldı.

Öte yandan İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Göztepe, son olarak Şubat 2023'de Gençlerbirliği deplasmanında mağlubiyet yaşadı.