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Göztepe'den sevindirici haber

Göztepe, pozitif vakaya rastlanan futbolcusunun test sonuçlarının negatife döndüğünü açıkladı.


Geçtiğimiz haftalarda yeni transferlerinden birinde korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyuran Göztepe'de sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, pozitif vakaya rastlanan oyuncusuna bugüne kadar 3 kez test uygulandığını ve bugün itibarıyla 3. testin de negatif sonuçlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, test sonucu negatife dönen futbolcunun yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

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