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Göztepeli Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı

Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk, Galatasaray maçı öncesinde covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Süper Lig'in 35. haftasında Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe'de koronavirüs şoku yaşandı. İzmir temsilcisinin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla testinin pozitif çıktığını açıkladı. Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle”

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