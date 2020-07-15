İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göztepeli Castro, kulüp tarihine geçti

Göztepe’nin tecrübeli futbolcusu Andre Castro, 99 kez formasını giydiği Göztepe’de en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu.

Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu Andre Castro, 99 kez formasını giydiği Göztepe'de en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu. Castro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Gurur duyuyorum" dedi.


Göztepe'nin 2017 yılında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Portekizli Andre Castro, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçıyla beraber 99 kez sarı-kırmızılı formayı giyerek, kulüp tarihine geçti. Göztepe formasıyla en fazla maça çıkan yabancı oyuncu olma unvanını elde eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, bu unvana sahip olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.



"Gurur duyuyorum"


Castro açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Göztepe formasıyla çıktığım 99. maçımla, şanlı Göztepe tarihinde en fazla maç oynayan yabancı futbolcu olmaktan gurur duyuyorum."


Castro'nun bu paylaşımına Göztepeli taraftarlar da ilgi göstererek Portekizli oyuncuya başarılar dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.