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Göztepeli Emir'e milli davet

Göztepe’nin başarılı stoperi Emir Ortakaya, Türkiye U19 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Göztepe'nin başarılı stoperi Emir Ortakaya, Türkiye U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.


Türkiye U19 Milli Takımı, 18-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya'da hazırlık kampı gerçekleştirecek. Kamp öncesinde aday kadrolara davet edilen futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Listede Göztepe'nin başarılı stoperi Emir Ortakaya da yer aldı.


Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcusunu tebrik ederek başarılar diledi.

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