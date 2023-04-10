İhlas Haber Ajansı

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Göztepeli Mamah'tan 7 gollük katkı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Göztepe'ye sezon başında transfer olan Kenneth Obinna Mamah, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 gol ve 3 asist yaparak 7 gole doğrudan katkı sağladı.


Göztepe, Lig'in son 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yükselişe geçti. İzmir temsilcisi, bu süreçte play-off hattının son basamağındaki Ankara Keçiörengücü ile puanını eşitledi ve averajla 8. sırada yer alıyor.


Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Kenneth Obinna Mamah, ilk sezonunda takıma verdiği katkıyla taraftardan ve teknik heyetten tam not aldı. 24 yaşındaki forvet, bu sezon ligde sarı-kırmızlı formayla 23 maça çıkarken, 4 gol ve 3 asistle 7 gole doğrudan katkı verdi. Nijeryalı oyuncu, Sakaryaspor (1), Denizlispor (2), Samsunspor (1) karşılaşmalarında toplam 4 gol atarken, Yeni Malatyaspor (1), Keçiörengücü (1), Pendikspor (1) mücadelelerinde de 3 asist yaptı.


Öte yandan Kenneth Obinna Mamah, Yasin Öztekin'in ardından takımın en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.

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