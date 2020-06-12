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Göztepeli taraftarlar 95. yıl kutlamalarına başladı

Göztepeli taraftarlar, Göztepe’nin 95.

Göztepeli taraftarlar, Göztepe'nin 95. kuruluş yıl dönümünü her yıl olduğu gibi Eserkent'ten kutlamaya başladı. Korona virüs salgını sebebiyle taraftarlar evlerinin balkonlarından meşaleler yakarak tezahürat yaptı.


14 Haziran 1925 tarihinde kurulan Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki günlerde 95. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ancak Göztepeli taraftarlar kulüplerinin kuruluşunu her yıl olduğu gibi 11 Haziran tarihinde kutlamaya başladı. Karabağlar ilçesinde bulunan Eserkent Semti'nde yapılan kutlamalarda sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, korona virüs önlemleri sebebiyle meşalelerini evlerinin balkonlarından yaktı. Meşalelerle geceyi aydınlatan taraftarlar, havai fişek gösterisi yaparken yaptıkları tezahüratlarla da kutlamalarını sürdürdü. Kutlamalar 14 Haziran'a kadar İzmir'in diğer semtlerinde de devam edecek.

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