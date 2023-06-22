Göztepeli voleybolcuya özel davet

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçtiğimiz günlerde smaçör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu oyuncu Deniz Pınar Çiçekçi'nin sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. Genç oyuncuya da özel bir davet geldi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Voleybolcumuz Deniz Pınar Çiçekçi, Avrupa Olimpik Gençlik Festivali aday kadrosu hazırlık kampına davet edildi. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.