Göztepe'nin efsane oyuncusu 'Bombacı' Halil Kiraz son yolculuğuna uğurlandı

Göztepe'nin efsane kadrosunda da yer alan ve dün hayatını kaybeden 'Bombacı' lakaplı Halil Kiraz'ın cenazesi defnedildi. Kiraz'ı son yolculuğunda Göztepeli taraftarlar "Göztepe seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla uğurladı.

Göztepe'nin Avrupa'da fırtınalar estirdiği kadrosunda yer alan eski futbolcu ve teknik direktör Halil Kiraz dün hayatını kaybetti. Kiraz için bugün Hamidiye Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kiraz'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve İzmir'deki spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda da düzenlenen törenin ardından Kiraz'ın cenazesi, Hamidiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verildi.