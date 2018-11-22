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Göztepe'nin efsaneleri Atletico zaferini andı

Göztepe’nin Atletico Madrid zaferinin 51.

Göztepe'nin Atletico Madrid zaferinin 51. yılı sebebiyle efsane takım oyuncuları Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya geldi.


Fuar Şehirleri Kupası 2. Tur 2. maçında 22 Kasım 1967 tarihinde İspanyol Atletico Madrid'i Alsancak Stadı'nda 3-0 devirerek turlayan Göztepe, Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı. Bu maçın 51. yıl dönümünde sarı-kırmızılı takım efsane kadrosunda yer alan önemli isimleri ağırladı. Öncelikle yapımı devam eden Gürsel Aksel Stadı'nı gezen Göztepe efsaneleri, ardından da Urla Adnan süvari Tesisleri'nde yemekte Atletico Madrid zaferini yad etti.

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