Göztepe'nin galibiyeti geç oldu, güç olmadı

Göztepe, Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçında Rizespor'u 2-0 mağlup ederek 4 hafta aranın ardından 3 puan sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Berkan Emir ve 61. dakikada Napoleoni kaydetti. Bu sonuçla İzmir ekibi, 26 maç sonunda 37 puana ulaşarak hem ligin 8. sırasındaki yerini sağlamlaştırdı hem de üst sıralardaki takımlarla olan puan farkını azalttı.

4 hafta aranın ardından gelen 3 puan

Ligin 21. haftasında Rizespor'un ağır hava koşullarından İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelenen maç, bu sefer de korona virüs önlemlerinden dolayı seyircisiz oynandı. Geçen haftaki Kasımpaşa maçı kadrosundan 5 değişiklik yapan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın başından sonuna kadar disiplinli oyunuyla dikkat çekti. Ligdeki son 4 maçında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Göz Göz, son 3 maçında gol sevinci yaşayamamıştı. Rizespor maçıyla hem kötü şansını kıran İzmir ekibi, hem de gol sevinci özlemine son vermiş oldu.

Öte yandan İzmir ekibi, ligin 27. haftasında lider durumda bulunan Trabzonspor'u konuk edecek.