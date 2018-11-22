Göztepe'nin hedefi üst üste 6. zafer

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanan Göztepe, iç sahada yakaladığı başarıyı lider karşısında da sürdürmek istiyor.

Göztepe'de zorlu Başakşehir maçının hazırlıkları sürerken, sarı-kırmızılılar lideri devirip milli aradan moralli dönmenin planlarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde Göztepe'nin en büyük kozlarından bir tanesi de İzmir'de yakaladığı başarılı form grafiği olacak. Geride kalan 12 haftada 6 kez sahasında maça çıkan Göz-Göz, bu maçlardan 15 puan çıkardı ve Başakşehir'in ardından ligde en başarılı takım olmayı oldu. Bu sezon Bornova Stadı'nda ilk haftada Yeni Malatyaspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar sırasıyla Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve son olarak Çaykur Rizespor'u yendi. Son 5 iç saha maçından da galibiyetle ayrılan Bektaş'ın öğrencileri, lider Başakşehir'i yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Düdük Yıldırım'da

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta görev yapacak hakemler açıklanırken, Göztepe-Medipol Başakşehir maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Mustafa Sönmez yapacak. Yıldırım, bu sezon ilk kez İzmir temsilcisinin bir karşılaşmasında düdük çalacak. Deneyimli hakem, bu sezon Medipol Başakşehir'in deplasmanda BB.Erzurumspor'u 1-0 yendiği mücadelede görev yapmıştı.