Göztepe'nin konuğu Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçından galibiyetle ayrılan Göztepe, yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'u devirerek ligde kalma yolunda avantajı eline geçiren ve küme düşme hattının bir basamak üzerine çıkan Göztepe, 32. hafta mücadelesinde D.G. Sivasspor'u ağırlayacak. Bornova Stadında saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Zorlu mücadele öncesinde İzmir temsilcisi 33 puanla ligin 15. sırasında kendine yer bulurken, Sivasspor ise topladığı 37 puanla 11. basamakta yer alıyor. Göztepe'de sakatlıkları devam eden Yasin Öztekin, Ghilas, Grillo, Kadu, Traore, Hakan ve Kerem Atakan yarın oynanacak olan karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak. Hafta içinde takımla beraber antrenmanlara çıkan Lumor Agbenyenu'nun ise yarın kadroda yer alacak. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi takı kazanmıştı.