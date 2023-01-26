İhlas Haber Ajansı

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Göztepe'nin taraftarsız son maçı

Göztepe, Spor Toto 1.

Lig'in 22. haftasında play-off hattının son basamağında yer alan Bandırmaspor'u, Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, böylece taraftarından yoksun son iç saha maçına çıkmış olacak.


Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Göztepe, gözünü ligin 22. haftasında oynayacağı Bandırmaspor müsabakasına çevirdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Erzurumspor FK maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, play-off için iddialı bir konuma geldi. İzmir temsilcisi, play-off hattının son 3 basamağında bulunan Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Bandırmaspor ile arasında sadece 7 puanlık bir fark bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Balıkesir temsilcisini yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de konuk edecek. Öte yandan Bandırmaspor karşılaşması, Göztepe'nin evinde oynayacağı son seyircisiz müsabaka olacak.

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