Göztepe'nin umudu Deniz

Nabil Ghilas'ı sakatlığa, Jerome'u ise kırmızı karta kurban veren Göztepe'nin gol umudu tıpkı ligin ilk haftalarında olduğu gibi Deniz Kadah olacak.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan Göztepe'de forvet sıkıntısı yaşanıyor. Ghilas'ın sakatlığının devam etmesi, Jerome'un ise Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle sarı-kırmızılıların ileri ucunda formaya en büyük aday olarak Deniz Kadah göze çarpıyor. Deneyimli futbolcunun, Ghilas ve Jerome sahalara dönene kadar sarı-kırmızılıların gol umudu olmasına kesin gözüyle bakılırken, buna benzer bir senaryo ligin ilk yarısında da yaşanmıştı. İzmir temsilcisi, ligin ilk maçına golcü transferleri yetiştirememiş ve o dönem teknik direktörlük koltuğunda oturan Bayram Bektaş Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Deniz Kadah ve Ghilas'ı birlikte oynatmıştı. Bu maçın ardından Ghilas kadro dışı bırakılınca Bektaş'ın elinde forvet özellikli tek futbolcu olarak Deniz kaldı.

Sakatlıklarla boğuştu

Tecrübeli futbolcu Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarına ilk 11'de başlarken, Jerome ve Cikalleshi'nin transferleri sonrasında formasını kaybetti. Ardından sakatlıklarla boğuşan Kadah, takımını uzun bir süre yalnız bıraktı. Spor Toto Süper Lig'de 453 dakika forma giyen gurbetçi oyuncu golle buluşamazken, 110 dakika süre aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Göztepe kariyerinde sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Deniz, Spor Toto Süper Lig'de son dört sezonda da çift haneli gol sayılarına ulaşmayı başardı. 2014/2015 ve 2015/2016 sezonlarında 14'er gol atan Deniz, 2016/2017 ile 2017/2018 sezonlarında ise 10'ar gole imza atarak başarılı bir grafik sergilemişti.

Kupa zamanı

Ligde henüz aradığını bulamayan Göztepe, kupada moral arıyor. 42 yıl aranın ardından çeyrek finalde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 18:30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak olan müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Göztepe'de Ghilas, Atakan, Hakan ve Traore sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak. Müsabakanın rövanşı 26-27 veya 28 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.