Göztepe'nin yeni yabancı hissedarı kulübün başına geçti

Göztepe'nin yeni hissedarı Sport Republic şirketi CEO'su Rasmus Ankersen, yapılan lansmanla beraber kulübün başkanı oldu. Rasmus Ankersen, zor bir ülkeye geldiklerini ve Türkiye'deki ilk yabancı yatırımcı olduklarını belirterek, “Türkiye çok potansiyelli bir ülke. İnsanlar futbol için deliriyor. Göztepe'deki tutku bizim ilgimizi çekti” dedi. Ankersen, sürdürülebilir şekilde başarıyı hedeflediklerini belirterek, Göztepe taraftarlarına sabırlı olma çağrısında bulundu.

İzmir'in köklü kulübü Göztepe'de beklenen devir gerçekleşti. Bir süredir kulübün hisselerinin devri için Sport Republic şirketinin CEO'su Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulübün sahibi Mehmet Sepil, bugün tamamlanan görüşmelerle beraber kulübün yüzde 70 hissesini Sport Republic şirketine devretti. Devir işlemlerinin ardından Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda bir lansman düzenlendi. Lansmanda Göztepe eski sahibi Mehmet Sepil, Sport Republic şirketi CEO'su Rasmus Ankersen ile Sport Republic Başkanı Henrik Kraft yer aldı.

Mehmet Sepil: “Danimarkalılarla yolumuz kesişti”

Lansmanda açılış konuşmasını yapan Mehmet Sepil, Mehmet Sepil, devir sürecinden bahsederek, “2021 yılının Eylül ayında Rasmus Galatasaray-Göztepe maçı için İstanbul'a gelmişti. Maçtan sonra beraber İzmir'e uçtuk. Kendisine Göztepe'nin imkanlarını gösterdik. Uzun uzun konuştuk, 2 gün kadar kaldı. O gün başlayan bir görüşme bugün nihayete erdi. Bizim ilk yabancı oyuncumuz John Nielsen'di. O da çok sevilen bir Danimarkalı oyuncuydu. Bizim Danimarkalılarla yolumuz o günden kesişmiş. Göztepe için bugün yeni bir başlangıç. Göztepe zaten kendini ispat etmiş Türkiye'de İzmir'de, birçok taraftarı olan bir kulüp. Şimdi biz bunu yeni bir seviyeye çıkarmak istiyoruz. Biz hep dalgaya karşı yüzdük ama artık Sport Republic'le beraber dalgayla birlikte yüzeceğiz. Özlediğimiz Göztepe'yi getirmek için sabırlı bir şekilde çalışarak birlikte yapacağız. Benim en çok etkilendiğim ise Rasmus ikinci gelişinde Southamton'ın altyapı direktörü ile gelmişti. O zaman bizim altyapı tesisleriyle ilgilendi. Bu davranışı bana Göztepe ile ilgili neler yapabileceğimizin işaretini verdi. Bundan sonra futboldan Sport Republic sorumlu. Son 2-3 aydır olan transfer sürecinde de onlar söz sahibiydi. Bugün bu ortaklık resmiyete kavuştu. Bu yeni başlangıcı bütün camiamızla güzel bir şekilde kullanılacağımıza eminim. Kendi adıma çok mutluyum. Göztepe'yi futboldan anlayan ellere bıraktığıma inanıyorum. Onları desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Rasmus Ankersen: “Buradaki tutku bizim ilgimizi çekti”

Sport Republic şirketi sahibi ve Göztepe'nin yeni başkanı Rasmus Ankersen, Göztepe'de ve İzmir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Göztepe'de özel bir şey olduğunu hissettiğini söyleyen Rasmus Ankersen, “Zorlu bir iş başlayacak. Göztepe geçen sezon zor bir sezon yaşadı ama buradaki tutku bizim ilgimizi çekti. Göztepe'nin çok tutkulu taraftarı, harika bir stadyumu ve tesisleri var. Bizim şirketimizin yatırım yapma amacı da bu. Türkiye potansiyelli bir ülke. 80 milyonu aşkın insan futbol için deliriyor. Özellikle çoğu şeyin de futbol yoluyla birleştiğini görebiliyoruz. Bu anlamda da futbola yapılacak olan yatırımlar önemli. Buradaki potansiyel bizi heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Rasmus Ankersen: “Sürdürülebilir bir şekilde başarıyı elde etmeye çalışacağız”

Göztepe'yi yeniden Süper Lig'e çıkarmak için çok hırslı olduklarını belirten Rasmus Ankersen, “Benim futboldaki deneyimlerime bakınca aşama aşama gittiğimi görürsünüz. Biz bu kulübü geliştirmek ve Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Yalnızca bir sezon için değil, başarıyı kalıcı kılmak istiyoruz. Oldukça heyecanlıyız. Bu yalnızca bir yatırım değil, son 18 ayda çok fazla mesai harcadık. Şimdi anlıyoruz ki çok doğru bir yerdeyiz. Göztepe'nin çok büyük bir potansiyeli var. Avrupa'yı biraz beklememiz gerekiyor. Altyapıyı çok sağlam geliştirmemiz gerekiyor. Öncelikli hedefimiz Süper Lig. Avrupa maçları şu an biraz uzak ancak karşılaştığımız adımları takip edelim ve sabırlı olalım. Çok uzun olmayan bir gelecekte yeniden Süper Lig'e çıkmaya çalışacağız. Yatırım yapacağız ama para saçmaya gelmedik. Sürdürülebilir bir şekilde başarıyı elde etmeye çalışacağız. Tüm taraftarlarımızın yüzünü güldürmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Rasmus Ankersen: “Zor bir ülkeye geldik, ilk yabancı yatırımcıyız”

Ankersen, bir basın mensubunun kulübün yeni başkanı olarak İzmir'de yaşayıp yaşamayacağının sorulması üzerine şu şekilde yanıt verdi: “Ben Londra'da yaşıyorum ve orada kalacağım ama olabildiğince buraya sık sık geleceğim. Sportif direktörümüzü yarın açıklayacağız. Kendi yerime görevlendireceğim çok başarılı bir yöneticimiz olacak. Zor bir ülkeye geldik. Futboldaki ilk yabancı yatırımcı biziz. İnsanlar futbolla çok fazla ilgili. İngiltere'de büyük bir futbol geleneği var ama Göztepe taraftarına baktığımızda İngiliz taraftarlar gibiler belki de daha fazlası. Bunu büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Taraftarlarla iyi bir iletişim kurmak lazım.”

Henrik Kraft: “Taraftarlarımızın biraz sabırlı olması lazım”

Sport Republic şirketi sahibi ve Southampton Başkanı Henrik Kraft ise çok heyecanlı olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Çok uzun ve zor bir yatırım projemiz var. Bu Ocak ayında Southampton'ı devraldık. Şimdi aktif olarak çok sıkı çalışıyoruz. Buradaki amacımız futbol kulüplerini entegre etmek. Bu kulüplerin daha büyük bir grubun parçası olsunlar diye çaba sarf ediyoruz. En iyi futbol bilimi ya da en iyi yapılan uygulamaları paylaşmaya çalışıyoruz. Veri kullanma metodlarını kullanmaya çalışıyoruz. Kulüplerin birbirlerinden yararlanmasıyla ilgili çaba gösteriyoruz. Akademiden Premier Lig'e kadar futbolculara en uygun şekilde oynayabilmeleri için uygun ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Kulüp modelimize uygun olan Göztepe'ye yatırım yaptığımız için çok mutluyuz. Taraftarların biraz sabırlı olması lazım. Bu uzun vadeli bir yatırım. Elimizdeki her türlü kaynağı kullanıp kulübü en iyi yere getirmeye çalışacağız”