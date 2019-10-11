Göztepe'nin yıldızları gelecekten umutlu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ve Stefano Napoleoni, ligde yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Ligde oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkaran ve ligin en az gol yiyen takımı unvanına sahip olan Göztepe'de moraller yerinde. Milli arada çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinin iki yıldızı Alpaslan ve Napoleoni, önemli açıklamalarda bulundu. İyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Alpaslan Öztürk, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak takıma katılan arkadaşlar kısa sürede adapte oldu. Hem enerjileri hem de deneyimleri oldukça üst seviyede. Onların gelişi ve takımın oturmasıyla birlikte iyi bir çıkış yakaladık. Milli aranın ardından çıkışımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Başarı tüm takımın”

Ligin en az gol yiyen takımı oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Öztürk, “Ligimizde çok önemli futbolcular var. Ancak top rakipteyken savunma anlayışımız bize yardımcı oluyor. Bu başarı tüm takımın. Çünkü bu durumu idmanlarda takım olarak çalışıyoruz. Özellikle defansa veya kaleci değil, takım olarak bu istatistiğe imza attık” diye konuştu.

“İstatistik gurur verici”

Göztepe formasıyla attığı 5 farklı karşılaşmada takımın puan kaybetmemesi hatırlatılan deneyimli oyuncu, “Çok güzel ve gurur verici bir istatistik. Ancak kimin gol attığının bir önemi yok. Kim atarsa atsın puan takıma yazılıyor. İnşallah bu istatistik devam eder” ifadelerini kullandı.

Golleri kızları için atıyor

Gol sevinçlerinde ikiz kızlarının taklidini yapmaya çalıştığını açıklayan Alpaslan, “İkiz kızlarım var. Genelde izin günlerinde görüşüyoruz. Maçlarımı izledikleri için attığım gollerden sonra onları taklit etmeye çalışıyorum. İzlediklerinde anneleri onları kamerayla çekiyor. Sonra o görüntüleri izlediğimde aynı hareketleri yaptığımızı görünce mutlu oluyorum” dedi.

Hedefi milli forma

Her Türk futbolcusu ligi milli takım hayali olduğunun altını çizen Öztürk, “Milli takımda çok kaliteli oyuncular var. Her Türk futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim A Milli formayı giymek. Hedefe ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Orta saha ve sağ bekte oynadıktan sonra geçen sezonun son haftalarından bu yana defansın ortasında görev yapan Alpaslan, hangi mevkide görev verilirse elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Napoleoni: “İyi durumdayız”

Transfer sezonunun son günlerinde kadroya dahil olduğu Göztepe'de geçen hafta 2 gol birden atan Napoleoni, iyi bir noktada olduklarını söyledi. İtalyan golcü, “Göztepe'ye gelmekten dolayı çok mutluyum. Ayrıca bu hafta da gollerimle takımıma yardım ettim. Son haftalarda hem iç sahada hem deplasmanda puan almamız çok mutluluk verici. İyi bir durumdayız ve kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. Takım olarak en iyi sonuçları alıp ligi en iyi yerde noktalamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Taraftar bize güç veriyor”

Golden sonra taraftarlara tek tek sarılmak istediğini söyleyen Napoleoni, “Taraftarımız iç sahada bize muhteşem destek veriyor. Attığım golü de onlarla beraber kutladık. Tek tek hepsine sarılıp gol sevincini yaşamak isterdim. Bize verdikleri destek çok önemli. Saha içinde bize büyük bir güç veriyorlar” dedi.