Göztepe'nin yüzü gülmüyor

Ligin ikinci yarısında henüz puanla tanışamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Yeni Malatyaspor'a kaybederek kötü performansını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı üç mağlubiyetle küme düşme hattına yaklaşan Göztepe, kupada da aradığını bulamadı. 42 yıl aranın ardından organizasyonda çeyrek final oynayan İzmir temsilcisi, rakibine deplasmanda tek golle boyun eğerken İzmir'de oynanacak olan rövanş öncesinde avantaj sağlayamadı. Kötü performansına Malatya'da bir yenisini ekleyen Göz Göz, son 4 resmi maçından da yenilgiyle ayrılarak taraftarlarını kahretti.

Gole hasret

Son 4 resmi maçını kaybeden Göztepe, son haftalarda gol atmakta da büyük bir zorluk yaşıyor. İkinci yarıyı Yeni Malatyaspor deplasmanında açan ve rakibine 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 3 resmi müsabakada gol sevinci yaşayamadı. İzmir temsilcisi ligde Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye 2-1 ve kupada da Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybetti. Ghilas'ın sakatlığı sürerken, Jerome'un da kırmızı kart cezalısı olması Alanyaspor maçı öncesinde Teknik Direktör Kemal Özdeş'i kara kara düşündürüyor.

Malatya kabusu

Göztepe'nin Yeni Malatyaspor kabusu bu maçta da bitmedi. Bu sezon rakibiyle 2'si ligde olmak üzere 3 kez karşılaşan İzmir ekibi, bu maçların üçünde de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında VAR sisteminin damga vurduğu karşılaşmada evinde rakibine 3-1 kaybeden Göz Göz, 18. haftada Malatya'da oynanan karşılaşmada bu kez de sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Son olarak kupada da rakibine kaybeden İzmir ekibi, rövanş karşılaşmasını rakibini devirerek hem turlamak hem de Yeni Malatyaspor karşısındaki şanssızlığını kırmak istiyor.