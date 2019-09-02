Göztepe'ye İtalyan golcü

Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Göztepe, Başakşehir’in İtalyan hücumcusu Napoleoni’yi kadrosuna kattı.
Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Göztepe, Başakşehir'in İtalyan hücumcusu Napoleoni'yi kadrosuna kattı.
Göztepe transferin kapanmasına saatler kala hücum bölgesini Napoleoni ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in İtalyan hücumcusu Stefan Napoleoni ile 1+1 yıllık, sözleşme imzaladı. 26 Haziran 1986 tarihinde Roma'da dünyaya gelen Napoleoni; Widzew Lodz, Levadiakos, Atromitos ve Başakşehir takımlarında forma giydi. Öte yandan sarı-kırmızılılar Arjantinli stoper Grillo'nun sözleşmesini feshetti.