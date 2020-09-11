Göztepe,yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor

Göztepe, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında ağırlayacağı Denizlispor'u mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Göztepe, sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Geçen sezon sonunda Beto, Castro, Borges, Deniz Kadah, Jerome, Wilczek, Atakan Kesgin, Samed Ali Kaya, Gökay Eser, Wallace Reis ve kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler gibi oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, son olarak kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı Ümraniyespor'a kiralamıştı. İzmir temsilcisi, Brown Ideye, Burak Süleyman, Kubilay Sönmez, Dzenan Burekovic ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katarken Cherif Ndiaye'yi ise 1 yıllığına kiralamıştı.

Göztepe, ilk hafta şanssızlığını kırmak istiyor.

Süper Lig'de 29. Sezonunu geçirecek olan Göztepe, 2017-2018 sezonundan itibaren yeniden yükseldiği Süper Lig'de oynadığı ilk hafta maçlarında galibiyet alamamıştı. 2017-2018 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 2018-2019 sezonunda ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olurken, 2019-2020 sezonuna sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilerek lige başlamıştı. Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılılar, ligin ilk hafta maçından galibiyetle ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan Göztepe-Denizlispor mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak.