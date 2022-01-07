Grammy ödüllü sanatçı öğrencilerle buluştu

Grammy ödüllü sanatçı Kristin Roach, İzmir'de müzik bölümü öğrencileriyle buluştu, onlara ders verdi.

Grammy ödüllü orkestra şefi, piyanist ve vokal koçu Kristin Roach, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öncülüğünde düzenlenen Masterclass'a katıldı. Toplamda 36 kişinin katıldığı etkinlikte 10 öğrenci, gönüllü olarak seçtiği eserleri seslendirirken, Kristin Roach da piyano ile eşlik etti. Roach, seslendirme sonrasında katılımcılara koçluk yaparak değerlendirmelerde ve önerilerde bulundu. Tüm gün boyunca devam eden atölyeye, farklı üniversitelerin konservatuar öğrencilerinin yanı sıra Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden sanatçılar da katıldı. Tüm katılımcılar Grammy ödüllü bir vokal koçuyla çalışma fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Atölye sonunda, katılımcılara sertifika verildi.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Elemanı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Levent Gündüz, "Kariyer yapmış, donanımlı bir sanatçıyla çalışıyor olmamız bizim için çok büyük bir şans oldu. Hiçbir karşılık beklemeden, hiç ara vermeden, bu kadar güzel şeyleri ulaşabildiği kadar fazla insana öğrettiği için çok müteşekkiriz" dedi.

Grammy ödüllü orkestra şefi, piyanist ve vokal koçu Kristin Roach ise "Her katılımcı sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi. Hepsiyle tek tek konuştuk. Daha sonra eserlerini yeniden seslendirdiler ve hepsinin daha iyi hale geldiğini gördük. Burada geçirdiğim vakitten çok keyif aldım. Çok uzaktan geldim fakat burada insanların şarkı söylediklerini duyduğumda evimde hissettim" diye konuştu.