Grev bitti, geçici otobüs ve minibüs seferleri kalkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'daki grevin sona ermesinin ardından, geçici olarak oluşturulan otobüs ve minibüs hatlarının yarından itibaren (9 Ocak Çarşamba) seferden kaldırılacağını duyurdu. ESHOT otobüsleriyle minibüsler, grev öncesindeki normal işletim sistemine dönecek.

İZBAN çalışanlarının geçtiğimiz Aralık ayında başlattığı grev sürecinde İzmirlilerin mağduriyet yaşamaması adına yeni otobüs hatları düzenleyen ve İZBAN güzergahı boyunca ilave minibüs hatları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, grevin sona ermesiyle birlikte normal çalışma düzenine dönüyor. Banliyö sisteminin yeniden işletime geçmesi nedeniyle ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından geçici olarak oluşturulan 773 numaralı Torbalı (Tepeköy Aktarma)-ESBAŞ Aktarma, 843 numaralı Aliağa Aktarma-Egekent Aktarma, 844 numaralı Egekent Aktarma-Bornova Metro ve 856 numaralı Çiğli Aktarma -Alsancak Gar hatları iptal ediliyor. ESHOT, yarından (9 Ocak Çarşamba) itibaren grev öncesi işletim düzeniyle hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan İZBAN grevinde vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırabilmek amacıyla yine Büyükşehir Belediyesince geçici olarak oluşturulan minibüs hatları da yarından itibaren kaldırılacak.