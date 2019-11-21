Gücücek Koyu'nda çevre zaferi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Gücücek Koyu'nda 3 ayrı noktada atılan temel betonları ile ilgili eylem yapan ve şikayette bulunan çevreciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etmesiyle sevinirken, Çeşme Belediyesine çağrıda bulunarak betonların kaldırılmasını istedi.

Geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında, Ovacık Azmak mevkisindeki Gücücek Koyu'nun burun kısmında, üç ayrı noktada temel betonları atıldığını fark eden bölge sakinleri ve çevreciler, hazine adına kayıtlı ve SİT niteliğindeki arazi üzerindeki beton temeller ile ilgili harekete geçerek şikayette bulunmuşlardı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çeşme Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Belediyesine yapılan şikayetler sonucunda, Çeşme Belediyesi Yapı Denetim birimi, betonların hazine arazisine ruhsat ve izin olmadan döküldüğünü, Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca işlemlere başlandığını bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, beton temelleri ile ilgili fotoğrafların 2017 yılından sonrasına ait olduğu ve yalan beyanla Yapı Kayıt Belgesi alındığı ileri sürüldü. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılara Belediye müdahale edemediği için işlemler durdu.

Bunun üzerine bölge sakinlerinin ve çevrecilerin avukatı Seher Gacar, Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğüne fotoğraflar ve uydu görüntüleri ile yapı kayıt belgesine konu olan yapıların inşaat zamanını ve mevcut durumunu gösterip, yalan beyanda bulunduklarını iddia ederek, yapı kayıt belgelerinin iptalini istedi. Bölge sakinleri ve çevreciler, 21 Temmuz tarihinde de temel betonlarının olduğu yerde tepki pikniği düzenleyerek, doğa harikası bir yerin nasıl betona ve inşaat demirlerine boğulduğunu basına ve kamuoyuna gösterdi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Yapılan şikayetleri değerlendiren İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, inceleme sonucunda avukat Seher Gacar'ı bilgilendirerek, söz konusu yapı kayıt belgelerinin iptaline ilişkin komisyon kararı alınıp Çeşme Belediye Başkanlığına iptal işlemi bildirildiğini ve Yapı Kayıt Belgesi alan şahıslar ile ilgili olarak da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

"Engel ortadan kalktı. Sıra sizde"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün kararını bölge sakinlerine ve çevrecilere yazdığı mesajla duyuran avukat Seher Gacar, "Gücücek Koyu'ndaki tahribatı durdurabildiğimiz için mutluyum. Bundan sonra görev Çeşme Belediyesinde. Çeşme Belediyesinin Gecekondu Kanunu 18. Maddesi uyarınca başladığı işlemlere devam etmesindeki engel artık ortadan kalktı. Tıpkı Karaburun Belediyesi gibi, arazinin doğal dokusuna bir an önce kavuşması için Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen bu yapıları, beton çöplüğünü en kısa zamanda Gücücek Koyu'ndan kaldırmasını bekliyoruz. Çevre sorunlarında her vakit desteklerini ileten Sayın Belediye Başkanımızın bu konuda gereken desteği vereceğinden kuşkumuz yok. Kısaca, Ekrem Başkanım sıra sizde" diyerek çağrıda bulundu.