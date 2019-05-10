Gücücek'teki kaçak yapılara Yapı Kayıt Belgesi alınmış

Çeşme ilçesinin Ovacık Mahallesi'ndeki Gücücek Koyu'nda yapılan şikayet sebebiyle belediye tarafından mühürlenen, hazine arazisindeki temel betonu atılmış üç inşaatla ilgili Yapı Kayıt Belgesi alındığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl doğal yapısının bozularak beach clup yapılması ile gündeme gelen ve bölgede oturan site sahiplerinin ve çevrecilerin yoğun itirazları sonucunda yaz sonunda eski haline döndürülen Gücücek Koyu, bu kez de koyun kuzey burnunda, hazine arazisine üç temel betonu ile atılması ile gündeme geldi.

Maliye hazinesine 3 temel betonu dökülmüş

208 ada, 6 ve 7 parsellere atılan 3 temel betonu ile ilgili çevredeki site sakinlerinin CİMER'e 8 Nisan'da şikayette bulunması üzerine, 24 Nisan tarihinde Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, "Şikayetinize konu alanda, Maliye Hazinesi taşınmazına 3 adet beton döküldüğü tespit edilmiş olup, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine istinaden işlem başlatılmıştır" denildi.

Yapı Kayıt Belgesi alındığı için işlem yapılamamış

19 Nisan tarihinde bir başka site sakininin ÇİMER'e yaptığı şikayet başvurusuna verilen yanıtta ise 8 Mayıs tarihinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yanıt verildiği belirtilerek, "Söz konusu taşınmazlara ilişkin işlemlere başlanılmış, ancak ilgililer, İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi almıştır. Bu belgelerin iptali Bakanlıkça yapıldığından, bu aşamada Müdürlüğümüzce işlem yapılamamıştır" denildi.

2018 yılı uydu fotoğraflarında 3 temel betonu gözükmüyor

İmar Barışı başvurularının 31 Aralık 2017 yılından önceki kaçak yapılaşmalar için yapılabildiğini ifade eden site sakinleri, söz konusu parsellerde temel betonlarının olmadığının 2018 yılına ait uydu fotoğraflarında da açıkça göründüğünü vurgulayarak, Yapı Kayıt Belgesi'nin iptali için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.