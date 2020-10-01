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Guilherme Göztepe'de

Göztepe, son olarak Trabzonspor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme’yi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Göztepe, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.


Trabzonspor'dan ayrılan Brezilyalı oyuncu Guilherme, Göztepe ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Alvarenga'dan Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladı.


2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etmişti.

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