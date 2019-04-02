Gülbahçe'ye 23.7 milyon liralık kanal yatırımı

İZSU, Urla Gülbahçe'ye 23.7 milyon liralık yatırım yaparak 51 kilometre kanalizasyon şebekesi ile 3.5 kilometre yağmur suyu şebekesi döşemek için çalışmalara başladı. İmalatlar kapsamında bölgedeki iki derede ıslah çalışması yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, terfi merkezlerinin imar süreçlerinin uzaması, imar planlarının iptali ve kamulaştırmaya itiraz davaları nedeniyle bir türlü hayata geçirilemeyen Urla Gülbahçe kanal projesi imalatlarına başladı. Bu turistik mahalleyi sağlıklı kanal altyapısına kavuşturmak için hazırladığı projeyi ileri teknolojiye sahip baca içi terfi merkezleri kullanarak yenileyen İZSU, Gülbahçe ile Karapınar mevkine kanal şebekesi döşemek için yapım ihalesi sürecini tamamladı. İmalatları yapacak firma çalışmalarına başladı.

Yağmur suyu hattı

İZSU, bölgede 51 kilometrelik kanalizasyon, 7.6 kilometrelik atık su ile 3.2 kilometrelik yağmur suyu hattı oluşturacak. Ayrıca Kocadağ ile Güllü Cinlipınar derelerinde 2 kilometrelik ıslah çalışması yapılacak. Bölgedeki atık sular kanal sistemi ile toplanarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atık Su Arıtma Tesisi'ne iletilecek. İZSU Genel Müdürlüğü, revize edilen proje kapsamında, son yıllarda kullanılmaya başlanan ileri teknolojiye sahip 13 adet "az alan gerektiren, yer altına gömülü yapılabilen ve koku giderimli" ileri teknolojiye sahip baca içi terfi merkezlerini de kullanacak. Çalışmalar 720 günde tamamlanacak.