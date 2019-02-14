Güllerin içinde Sevgililer Günü kutlaması

Tüm senelerini güllerin içinde geçiren gül üreticileri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyor. Bu yıl satışların umdukları gibi gitmediği belirten üretici Musa Gümüş, elleriyle topladığı gül demetlerini eşi Meral Gümüş'e vermeyi de ihmal etmedi.

Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediyelerden olan güllerin büyük bölümü İzmir Menderesli gül üreticilerinin elinden çıkıyor. 4,5 dönüm alanda üç adet serada gül yetiştiren 39 yaşındaki Musa Gümüş, o üreticilerden sadece biri. Bu yıl ithal güller sebebiyle umduğu gibi satış yapamadıklarını belirten Gümüş, topladığı gül demetlerini iki çocuğunun annesi eşi Meral Gümüş'e vererek Sevgililer Günü'nü kutladı.

"Gülün yeri başka"

Gül satışlarının bu yılki 14 Şubat'ta umdukları gibi gitmediğini söyleyen Musa Gümüş, "İşler bu sene kötü. Beklediğimizi alamadık. Yaz sezonundan kötü geçti diyebiliriz. İthal güller nedeniyle fazla satış yapamadık. Güllerin yüzde 50'si elde kaldı. Satılanlar da ederinin 3'te 1'i üzerinden satıldı. Piyasaya çok sayıda gül girdiği için ithal güller de elde kaldı. Seramızdaki pek çok gülü satılmayacağı için henüz kesmedik. Biz zaten gülün içindeyiz. Sevgililer Günü çalışarak geçiyor. Elbette gülün yeri başka olduğu için eşime gül verdim" dedi.

"Her zaman güllerin içindeyiz"

Musa Gümüş'ün eşi Meral Gümüş de "Eşimden gül almak güzel bir duygu. Biz her zaman güllerin içinde olduğumuz için gül çok cazip gelmiyor. Daha farklı hediyelere yöneliyoruz ama ondan gül almak güzel bir duygu. Henüz başka bir hediye almadı. Şimdilik gül aldım ama akşam nasıl bir sürpriz olur bilmiyorum" diye konuştu.