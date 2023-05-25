Gümrük müşavirleri dış ticareti konuştu

Gümrük müşavirleri, "dış ticaret" konusundaki gelişmeleri İzmir Ticaret Odası'ndaki (İZTO) toplantıda değerlendirdi. İzmir Ticaret Odası 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi tarafından düzenlenen programda, gümrük müşaviri ve gümrük müşaviri yardımcısı olarak 50 ve 40 yılın üzerinde hizmet vermiş 66 tecrübeli isim için hazırlanan plaketlerde takdim edildi.

"Dış ticaret" konulu 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Meslek Grubu Toplantısı ve Plaket Töreni; İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü M. Enver Kök, Bölge Müdür Yardımcıları; Şükrü Sabah, Teoman Coşkun Dudak, Umut Yazar, Oğuzhan İlbars, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Cihangir Lübiç, 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu Meslek Komitesi Başkanı Taşkın Dalay ve Başkan Yardımcısı Nuh Sefa Bingöl, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, komite üyeleri ve sektör duayenlerinin katılımıyla İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, İzmir Ticaret Odası olarak çok kıymetli projeler yürüttüklerini ifade ederek, “Dünya değişiyor, pandemi döneminde tedarik zincirindeki eksiklikleri net bir şekilde görme imkanımız oldu. Bu nedenle hep yapılmayanı yapmayı hedefliyor, inovasyonu, teknolojiyi çok iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

"Kendimizi geliştirmemiz, bilimsel çalışmalar yapmamız gerekiyor"

Mesleki bir adımı ileriye taşımak için uzlaşının ve birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunun altını çizen Elmasoğlu, kurumların “ortak akıl” kültürüyle birlikte hayata geçirdiği Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili gelişmeleri katılımcılara aktardı.

Elmasoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki fırsatları ve tehditleri görmemiz lazım. Kendimizi geliştirmemiz, bilimsel çalışmalar yapmamız gerekiyor. İzmir Ekonomi Üniversitemiz bu anlamda çok önemli bir şans.”

Toplantının oturum başkanı, İZTO 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu Meslek Komitesi Başkanı Taşkın Dalay, gümrük müşavirliği mesleğinin bir asırdır var olduğuna dikkat çekerek, mesleğin tarihine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı şirketlerin İzmir'de yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Dalay, “Ülke ekonomimizin önemli unsurlarından biri olan dış ticaretin geleceği için mesleğimizin hayati önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz” dedi.

İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri de, pandemi döneminde dış ticaretin aksamaması için odaların önemli bir görev üstlenerek seyahat izin belgesi düzenlendiklerini, ithalat ve ihracatın öneminin bu süreçte çok daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Dış ticaretin ana omurgasını lojistik ve gümrük müşavirliğinin oluşturduğunu belirten Tanyeri, Türkiye'nin dış ticarette büyük oyunculardan biri olduğunu belirtti. Tanyeri, toplantıda “Dış Ticaretin Değerlendirilmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşaviri Yardımcısı olarak 50 ve 40 yılın üzerinde hizmet vermiş 66 tecrübeli isim için hazırlanan plaketler takdim edildi. Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı olarak hizmet veren Aliye Öztürk'e de, mesleğe vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.