Gümrükçü, en büyük kupayı Kılıçdaroğlu'na götürdü

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı'nın kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takdim etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP Çiğli Kadın Kolları Başkanı Hatice Tanrıverdi, CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Tolga Sağlam, CHP İzmir İl Yöneticileri Cansu Malatyalı ve Hüseyin Kızılkaya ile birlikte gerçekleştirdiği CHP Genel Merkezi ziyaretinde, Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı'nın 17 ülkeden 96 teknenin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nı kazanarak elde ettiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Gümrükçü, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'na sportif anlamda hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili de bilgi verdi.

“Sürecin hikayesini paylaştık”

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Yelken takımımızın ciddi mücadeleler vererek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na takdim ettik. Sürecin hikayesini kendisiyle paylaştık. Belediyemizin devam eden diğer hizmet ve projeleriyle ilgili bilgi verdik. Bu değerli kupanın yakın gelecekte ülkemiz açısından çok daha güzel gelişmelere vesile olacağına inanıyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na nazik misafirperverliği ve Çiğli'mize olan ilgisinden ötürü şahsım ve Çiğlili hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.