Gümüldür çiftçisi iyi tarım uygulamalarıyla katma değer üretiyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (EYMSİB) İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü İyi Tarım Uygulamaları Projesinde Menderes Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından Gümüldür'de 44 çiftçiye EYMSİB tarafından temin edilen 2 bin 500 Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzağı dağıtıldı.

Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'in açılış konuşmaları sonrasında Menderes İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Belgin Doğan Aslan tarafından üreticilere bitki koruma ürünleri kullanımı konusunda eğitim gerçekleştirildi.

“Birlik olarak İyi Tarım Uygulamalarının ilk günden beri tam destekçisiyiz”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye'deki tarım uygulamalarından, sürdürülebilir üretim yöntemlerini ve izlenebilirliği yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen en büyük adımlardan olan İyi Tarım Uygulamalarının ilk günden beri tam destekçisi olduk. Küresel ekonomiyi iyi takip etmemiz ve ülkemizin de bu gelişmelere çiftçilerimizle beraber iyi adapte olmamız gerekiyor. Aynı zamanda 2022 yılı ve sonrası için hedefleri tutturabilmek için ihracat bacağı yanında, üretim bacağı da çok önemli. Öngörülerimizi ve ihtimal senaryoları bölgemizin insanlarıyla, bu işe inanan insanlarla fikirler oluşturarak ilerletmeliyiz.” dedi.

“Çevreye zarar vermeden, biyoteknik mücadeleyle tarımsal üretim gerçekleştirmesini hedefliyoruz”

Uçak, “Bitki koruma ürünleri kullanımında gerekli hassasiyeti göstermediğimiz takdirde, en başta kendi soframız olmak üzere çevremiz, ailemiz, yakınlarımız ve insanlığı ciddi bir sorunla karşı karşıya bırakıyoruz. Tarımsal zararlılarla yapılan mücadelede çevreye zarar vermeden mücadele etmek çok önemli. Biz üreticilerimizin çevreye zarar vermeden, biyoteknik mücadele yapılarak, tarımsal üretim gerçekleştirmesini hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Tuzakları her yıl daha etkin kullanmamız gerekiyor”

Hayrettin Uçak, iklim krizinin hem rekolte kaybına yol açtığını hem de zararlılarla mücadeleyi zorlaştırdığını bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici, ihracatçının birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirterek, “Hem üründe hem de biyoteknik mücadelede üreticilerimize desteğimiz sonsuz. Gümüldür'de İyi Tarım Uygulamalarına geçen çiftçilerimiz tüm Türkiye'ye örnek teşkil ediyor. Çevre ve insan sağlığı bakımından en etkili ve en yaygın mücadele yöntemi olan biyoteknik mücadele tuzaklarını bütün üreticilerimiz asmaya başlamalı. Geçmiş yıllarda başarısını gördüğümüz tuzakları her yıl daha etkin kullanmamız gerekiyor. İhracatçılar olarak Türkiye'de üretilen 55 milyon tonluk taze meyve sebzenin katma değerine ulaşması için çaba gösteriyoruz. Bütün paydaşlarımızla iş birliğinde hem üretimin daha kaliteli olması adına hem de pestisit kalıntıları konusunda mücadelemize daha etkin ve hızlı bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.

“Gelecek 20 yılı planlayıp altın değerindeki ürünümüze sahip çıkmalıyız”

Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, “İzmir'in 3'üncü büyük yüzölçümüne sahip ilçesiyiz. Gümüldür-Özdere-Ahmetbeyli hattı Türkiye'nin ekosistemini özetleyebilecek bir alan. Menderes ilçesinde tarımsal üretim deseni oldukça zengin. Akdeniz'e yaklaşık 45 km sahil bandı olan bölgemiz biyoçeşitlilikte ülkemizin diğer bölgelerine nazaran çok daha kıymetli. Bölgemizde mandalina ana ürün olarak yer alıyor. Burada yepyeni bir dönüşüm yapmak istiyoruz. Son 200 yılda dünyada nüfus 8 kat arttı. Gıda üretimi/tarımsal üretim ise 30 kat arttı. Gelecek 20 yılda dünya nüfusu 10 milyar olacak. Gelecek 20 yılı planlayıp arazilerimize, altın değerindeki bu ana ürünümüze sahip çıkmalıyız.” diye konuştu.

“100 bin ton üretim kapasitesini potansiyelimiz var”

Sezgin, “Seferihisar-Selçuk-Menderes bölgelerindeki turunçgil üreticileriyle de bir araya gelmeliyiz. Bölgemizi kimyasal daha az kullanılan bir alan haline getirmeliyiz. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz bu işin aktörlerinden. Üreticilerimizle ihracatçılarımızın istediği standartta ürün üretebiliriz. 65-70 bin ton-100 bin ton üretim kapasitesini bulabilecek mandalina potansiyelimiz var. 15 bin dekarlık alanda üretim yapıyoruz. Kadın üreticilerimiz Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Aile işletmelerimiz mandalinadan işlenebilecek katma değerli ürünler geliştiriyorlar. Aile işletmelerimize de kooperatiflerimize de sahip çıkmamız, destek vermemiz lazım. Önümüzdeki süreçte çok daha marka olacak ürünlerle sahada olacağız. Arazilerimizi betona kaptırmayalım iş birliği yapalım.” dedi.

Üreticiye çağrı

Üreticilerin çiftçi kayıt sistemine kayıt olması gerektiğinin altını çizen Oktay Sezgin, ihtimal tarımsal afetlere karşı zarar tespit çalışmaları için çiftçilerin girişimde bulunması gerektiğini anlatarak şunları söyledi: “Ailelerimizle bir araya gelip tek parsel sistemine geçelim. Üreticilerimiz TARSİM'e girmeli. Üretici ziyaretlerinde yıl boyu tarımsal faaliyet yürütüyoruz; hangi vakitte-hangi ilacı-hangi gübreyi attığımızı bütün üreticilerimiz kayıt altına almalı. Gümüldür Mandalinası coğrafi işaretimize sahip çıkalım. Menderes hayvancılıkta, örtü altı tarımda, ova tarımında çok güçlü. Kaçak yapıyla mücadelede Türkiye'de ilk sıralardayız. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Tarımı yeni bir dünyaya hazırlamamız gerekiyor.”

Biyoteknik mücadeleyi bölgede yaygınlaştırmak için EYMSİB ile iş birliği

12 Mayıs'ın Dünya Bitki Sağlığı günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Sezgin, akabinde Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılını Bitki Sağlığı ve Faaliyetleri konusunda farkındalık, eğitim, çiftçi buluşmaları ve toplantılarıyla sürekli gündem oluşturmak ve farkındalık için direktifler verdiğini açıkladı. Sezgin, “İklim krizi kritik bir boyutta. 5-10 sene sonra dünya nüfusu arttıkça bölgede şehirleşme yaygınlaştıkça tarım alanları daralabilir. Artık yeni bir tarım alanı açmamız mümkün değil. Bu yüzden elimizdekini korursak imkan ve zaman kazanacağız. Bu kontrolsüz gidişatta bitki koruma ürünleri gelişigüzel kullanılırsa geri dönüşü çok zor bir yola gireceğiz. Ancak bu durum farkındalık oluşturularak durabilir, geliştirebilir ve insanlık, doğa, gelecek için çok daha sağlıklı bir süreç yönetebiliriz. Bitki sağlığında kimyasal mücadelenin dışında biyoteknik mücadeleyi bölgede yaygınlaştırmak geliştirmek ve bu metodun bölgemiz için daha uygun olacağı kanaatiyle Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile iş birliği içerisindeyiz. Arazilerde sahalarda mühendisler, çiftçiler, iş insanları ve bölge halkı bunu beraber yapabiliriz. Etkin ve verimli mücadele metotlarını kullanmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“44 üreticimizin 35'i bu yıl İyi Tarım Metotlarıyla bir sezon geçirecek”

Oktay Sezgin, “15 bin dekar alanda mandalina tarımı yapıyoruz. Bu alanların içinde bin 200 dekardan fazla bir alanı temsil eden üreticimiz var. 44 üreticimizin 35'i bu yıl İyi Tarım Metotlarıyla bir sezon geçirmeyi vaat etti. İyi Tarım Uygulamaları; hasata kadar Tarım ve Orman Bakanlığı ve çeşitli kuruluşlar tarafından takip edilecek. Böylelikle bölgemizde kayıtlı bir tarım modeli geliştireceğiz. Hedefimiz; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin desteği Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile bölgemizde İyi Tarım Metotlarını yaygınlaştırmak, biyolojik ve biyoteknik mücadele metotlarını çiftçimiz tarafından uygulanabilir hale getirmek. Gelecek sene topluluğumuzun sayısını artıracağız. Gümüldür Özdere Ahmetbeyli bölgemizde bu dönüşümü başlatalım. Sağlıklı üretim yapan üreticiler bu ülkenin geleceğini inşa edecek.” dedi.

“Akdeniz meyve sineği popülasyonunu kırmayı hedefliyoruz”

Mandalina üretiminde Akdeniz Meyve Sineği'nin bir tır ürünü mahvedebileceğinin altını çizen Sezgin, “Bir sineği kontrol altında tutamazsak bir yıllık emek boşa gider. Doğaya kısır böcek salımı yaparak Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunu kırmayı hedefliyoruz. Bu çalışma Ortadoğu'da bir ilk. Başarı sağlandığı taktirde diğer bölgelere ve diğer ülkelere örnek olacak.” diyerek sözlerini noktaladı.