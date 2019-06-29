Günde 100 soruyla birinci oldu

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nda 500 tam puan alan Torbalı Maviege Koleji öğrencisi Mehmet Akif Karakaş, okulunun gururu oldu.

Türkiye'de, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'na giren 1 milyon 74 bin 13 öğrenci arasında tam puan alan 565 öğrenciden biri olan Mehmet Akif Karakaş (14), günde 100 soru çözerek hedefine ulaştığını söyledi. Çok çalışmakla değil, doğru çalışmanın önemine değinen Mehmet Akif Karakaş, "Günde 100 soru çözdüm bu da yaklaşık 1 saat ile 1.5 saatlik zamanımı alıyordu. Sıkıldığım an soru çözmeyi bıraktım; spor yapıp diğer hobilerimle ilgilendim. Çok uzun saatler çalışmak değil, az ama öz çalışarak, iyi konsantre olarak çalışmak başarıyı getirir. Ben buna inandım ve öyle yaptım” dedi.

Okulu Maviege Kolejinde, LGS için öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla iyi bir birliktelik yaşadıklarını belirten Mehmet Akif Karakaş, "Öğretmenlerimiz bizleri sınava çok iyi motive etti ve doğru çalışmamıza büyük katkı sağladı. Şimdi İzmir Fen Lisesinde eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Ondan sonraki amacım ise Hacettepe Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü olacak” diye konuştu.

Maviege Koleji Genel Müdürü Murat Aydemir de, öğrencileri Mehmet Akif Karakaş ile gurur duyduklarını, bu başarının diğer öğrencilere de iyi bir örnek olacağını belirtti. Aydemir, "1 milyon 74 bin öğrenci içinde bütün soruları çözerek bizleri gururlandıran Mehmet Akif'i yürekten kutluyoruz. Bu başarının gelecek yıllarda da sürdürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Torbalı'da Mehmet Akif Karakaş gibi daha bir çok cevher var. Bizlerin görevi onları ortaya çıkarmak” dedi.