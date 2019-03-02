Güner Gönel: "Sağlık sektörü havacılık sektörü kadar riskli"

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen kaizen paylaşımları etkinliğinde, 33 firma, 98 proje kaizen çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel Yaşartekin yaparken, hizmette kaizen deneyim paylaşımı oturumunda Medical Park İzmir Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Güner Gönel deneyimlerini paylaştı.

Kalite sürecinde sağlık sektörüne büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Gönel, "Sağlık sektörü havacılık sektörü kadar yüksek risklere sahip bir sektör. Olası hataların ve kayıp zamanların azaltılması, malzeme ve tıbbi cihazların etkin yönetimi, hasta memnuniyeti, maliyet azaltma gibi konularda hastane genelinde kaizen uygulamalarımızı sürdürmekte ve örnek çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Yoğun ilgi vardı

Gönel sözlerine şu şekilde devam etti:

"Medical Park İzmir Hastanesi olarak vizyonumuz Türkiye'de sağlık hizmetlerinde öncü ve referans olmaktır. Bunu da İzmir Makine Mühendisleri Odası'nın düzenlemiş olduğu, Türkiye genelinden sektör temsilcileri katılımlarıyla gerçekleştirdiği etkinlik vb platformlarda deneyim paylaşımı yaparak gerçekleştirmekteyiz. Biliyoruz ki ülkemizde hizmet sektöründe ve özellikle sağlık sektöründe bu tarz çalışmalar az sayıda yapılmakta, yapılanlar ise bilinmemektedir."

Konuşmaların ardından etkinlik, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci'nin sunumu ile devam etti. Etkinliğin ilk gününde ayrıca, üretimde kaizen oturumu ve dünya klasında üretime (WCM) giden yol başlıklı oturumlar gerçekleşti.

Etkinliğin ikinci gününde ise oturumlar yoğun ilgi gördü. Etkinlik sonunda tüm proje sahiplerine katılım sertifikaları takdim edildi ve bu yıl ilk kez 'en'ler belirlendi. Bu kapsamda bazı ödüllerde verildi. 5. Kaizen Paylaşımları etkinliğine yaklaşık 773 kişi katılırken, sergide 33 firmadan 98 proje yer aldı.

Kaizen nedir?

Kaizen, Japonca'daki kai (değişim) ve zen (daha iyi) anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşan, sürekli iyileştirme anlamına geliyor. Öncelikli amacı; iş süreçlerindeki küçük ama etkili değişiklikler olarak da tanımlanıyor.