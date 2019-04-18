Güney Koreli öğrencilerden Çeşme'de unutulmaz gösteri

Güney Kore Habanha Traveling School (Seyahat Okulu) öğrencileri, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda unutulmaz bir ritim gösterisi gerçekleştirdi.

10 aydır dünyanın çok sayıda ülkesini gezen ve gösteri yapan Güney Kore Habanha Traveling School öğrencilerinin Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterisini, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Belediye Meclis Üyeleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci ve çok sayıda vatandaş izledi. Güney Kore'ye özgü davullarıyla muhteşem bir ritim gösterisi sunan öğrencileri vatandaşlar cep telefonları ile kaydederek ölümsüzleştirirken, gösteri ilgiyle izlendi. Ritim gösterisinin ardından öğretmenleri Sunny Lee önderliğinde çeşitli şarkılar da söyleyen öğrenciler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Güney Kore bayrağı taşıyan bir öğrenciye Türk bayrağı da verilmesi üzerine öğrenci, her iki bayrağı da coşkuyla sallayarak meydanda dans etti. Öğrencilerin gösterisi, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için, seyircilerin de davet edildiği ve katıldığı şınav çekme ile sona erdi.

"Güney Kore'ye her zaman çok büyük sempatimiz oldu"

Gösterinin sona ermesinin ardından Güney Koreli öğrencilere ve öğretmenleri Sunny Lee'ye, güzel gösterileri için teşekkür eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Atalarımızın, dedelerimizin, özgürlükleri ve demokrasi için şehit olduğu Güney Kore'nin çocuklarını Çeşme'de ağırladığımız için çok mutluyuz. Bizim, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Güney Kore'ye her zaman çok büyük sempatimiz oldu. Bizim orada şehitlerimiz var. Şehitlerimize onlar çok saygı gösteriyorlar. Burada da Kore gazilerimiz var" diyerek, iki ülkenin dostluğunun temellerinin çok sağlam olduğunu ifade etti. Başkan Oran, Türkçe yaptığı açıklamanın ardından, Güney Koreli öğrencilere İngilizce olarak hitap etti.

"Türkiye'nin bizim için yaptıklarını unutamıyoruz"

Habanha Traveling School öğretmeni Sunny Lee de yaptığı açıklamada, 10 aydır, Kanada, Amerika, Şili, Avustralya, Endonezya, Malezya, Tayland ve Türkiye'yi dolaştıklarını belirterek, "Ama Türkiye'nin yeri bizde ayrı. Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'nin savaş sırasında bizim için yaptıklarını unutamıyoruz. Türkiye'ye minnet duyuyoruz. Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Habanha Traveling School öğrencilerinin unutulmaz gösterisi, 20 Nisan Cumartesi günü, Alaçatı Mahallesi'nde, saat 16.00'da tekrarlanacak.