Güngör Mengi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki dönem başkanlarından, Gazeteci Güngör Mengi, Alsancak Hocazade Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de 83 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Güngör Mengi, öğlen namazını müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; ailesinin yanı sıra sevenleri ve ünlü tiyatro oyuncusu Oya Başar da katıldı.

Gazeteci Güngör Mengi, 1959 yılında “Demokrat İzmir” Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Ege bölgesinde yayınlanan, İzmir'de basılan Yeni Asır Gazetesi'nde Haber Müdürü olarak görev yaptı. 1971 yılında Yeni Asır Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra Devir Gazetesi'ne geçen Mengi, bu gazetede bir yıl boyunca yazı işleri müdürlüğü yapmasının ardından yeniden Yeni Asır Gazetesi'ne döndü. 1972-1987 yıllarında Yeni Asır Gazetesi'nde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sabah gazetesine transfer oldu.

Sabah Gazetesi'nde murahhas üyelik ve yazarlık ve daha sonra başyazarlık yapmıştır. Sabah Gazetesi'nden de ayrılıp, 2002 yılında gazeteci iş arkadaşlarıyla beraber Vatan Gazetesi'ni kurmuş ve başyazar olarak görev yapmıştır.