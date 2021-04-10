Günümüzün vebası, obezite

Dr. Gülden Ballı, uzmanların “çağın vebası” olarak tanımladığı obezite hastalığının görülme yaşının çocukluk çağına kadar düştüğünü belirtti. Ballı, obezitede en iyi tedavi seçenekleri hakkında da detaylı bilgi verdi.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülden Ballı, obezite tedavisi ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Gülden Ballı, "Normalde hastaya etkin bir tedavi önerisi yapabilmemiz için hastanın çabası önemlidir. Hastanın zayıflamayı denemiş olması; ancak başarısızlık öyküsü olması gerekiyor" dedi.

Dr. Gülden Ballı, "Bir hastayı değerlendirirken şöyle düşünüyorum; bu hastada tek bir şansım olsa, en iyi sonucu hangi tedavi ile alırım? Cerrahi dışı yöntemler mi; yoksa obezite cerrahisi mi? Tedavi seçeneklerinde kimi hasta mide botoksu uygundur, kimi hastada mide balonu tedavisi daha iyi sonuç verir. Bu yöntemlerde başarı alınamayacak sınırdaki hastalarda obezite cerrahisi en etkin tedavidir. Obezite ameliyatı olan hastalar, ideal kilosuna doğru zayıflarken, kronik hastalıklar nedeniyle kullandıkları ilaçları da ameliyatın yaklaşık birinci ayında bırakıyor; ancak doğru tedaviyi yapamazsak geri dönüşler oluyor" şeklinde konuştu.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülden Ballı, "Örneğin kontrolsüz diyabeti olan bir hastaya tüp mide ameliyatı yaparsak hasta ameliyattan 3-5 ay sonra o ilaçları kullanmaya devam ediyor. İşte bu nedenle her hasta için en doğru tedavi yöntemini uygulamak çok önemli. Ben diyorum ki bir atış hakkımız var; onda da en iyiyi yapalım. Böyle olduğunda tedavi başarıya ulaşırken, sağlıklı beslenmeyi hayat şekli haline getirmiş bir birey elde etmiş oluyoruz" diye aktardı.

Psikolojik hazırlık şart

Günümüz obezite hastalarının birçoğunun topluma ve sosyal hayata karşı kendilerini izole ettiklerini söyleyen Ballı, hem yeme bozukluğu olan hastalarda hem de obeziteden kaynaklı psikososyal problem yaşayan hastalarda mutlaka psikolog yardımı aldıklarını söyledi.

Hastaların bu sürece her açıdan hazır olması gerektiğini vurgulayan Ballı, "Bir yılın sonunda görüp tanıyamadığım hastalar var. Zayıfladıktan sonra hayata daha verimli bağlanan, iş sahibi olan, evlenen hastalarımı gördükçe duygularıma hakim olamıyorum" dedi.

Ballı, obezite tek başına hamile kalma ihtimalini düşürdüğü için gebelik yaşayamayan hastaların, etkin tedavi sonrası ameliyattan yaklaşık 1,5-2 sene sonunda hamile kalabileceklerini söyledi.

Hastanın çabası çok önemli

Kilo sorunu olan hastaların tedavi öncesi sağlık taramalarının yapıldığını ve baştan aşağı tüm vücudun kontrolden geçirildiğini belirten Dr. Gülden Ballı, her hasta için özel beslenme profili çıkarıldığını anlattı.

Hastaların takip edildiği süreci eğitim süreci olarak da adlandırdıklarını kaydeden Ballı, “Tedaviyi seçerken sadece vücut kitle indeksine bakarak karar vermek doğru sonuca götürmüyor. Hastanın günlük yaşantısı detaylı incelendiğinde daha verimli sonuçlar elde ediliyor” diye konuştu.

Uzmanların obezite için ‘çağın vebası' tabirini kullandığına da değinen Ballı, Türkiye'de obezite hasta oranının yüzde 30'larda olduğu bilgisini paylaştı. Obezitenin en yaygın sebebinin yanlış beslenme alışkanlıkları olduğunu söyleyen Ballı, “Şeker oranı yüksek gıdalara yönelen bireylerin hareket kabiliyeti de azalıyor; toplumumuzda sporu alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor” dedi.