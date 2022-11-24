Gürsel Aksel Stadyumu'nun kapıları ziyaretçilere açıldı

Spor Toto Süper Lig'de 26 Ocak 2020 tarihinde Göztepe-Beşiktaş maçıyla kullanılmaya başlanılan Gürsel Aksel Stadyumu, 'Efsane Tur' projesiyle de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, önemli bir projeyi hayata geçirdi. Sporseverler, kapılarını 26 Ocak 2020'de Süper Lig'deki Göztepe - Beşiktaş maçıyla açan Gürsel Aksel Stadyumu'nu gezme fırsatını yakaladı. 'Efsane Tur' etkinliğine katılanlar, aralarında Türkiye'de ilk olarak yapılan stadyum çatısının yanı sıra saha kenarı, yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası ve protokol locasını yakından görme imkanını yaşadı. Turda penaltı atış etkinliği, Göztepe tarihi sunumu da gerçekleşti.

Üç farklı pakette sunulan turda sporseverler; forma, VIP davetiye, isime özel anı bilet ve Göztepe Dergisi gibi hediyeleri de kazama şansı yakaladı.

Öte yandan Efsane Tur'a katılan taraftarların mutluluğu gözlerden kaçmadı.