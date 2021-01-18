İzmir'in en önemli barajlarından biri olan Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yükseliyor.

Her geçen gün artan küresel ısınma ve değişen iklim koşulları, yaşanabilecek olası kuraklığın en önemli nedenleri arasında gösterilirken, yeni yağışlar umut oldu. Son ayların kurak geçmesiyle su seviyesi oldukça azalan İzmir Aliağa'daki Güzelhisar Barajı'nda son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı aktif doluluk oranını artırdı. Ocak ayı başında yüzde 46.45 doluluk oranına sahip olan Güzelhisar Barajı'nda yüzde 2.22 artış kaydedildi. Son yağışlarla barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 48.67 olarak ölçüldü.

İzmir'de Barajların su seviyesi yükseliyor

Güzelhisar Barajı'nın yanı sıra İzmir'deki diğer barajlarda da durum farklı değil. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemelerde doluluk oranları Tahtalı Barajı'nda yüzde 41.35 Balçova Barajı'nda yüzde 47.24, Gördes Barajı'nda yüzde 3.48, Ürkmez Barajı'nda yüzde 62.97, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 48.67, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise yüzde 45.81 olarak ölçüldü.