Güzelhisar, Kuzey İzmir'in Şirince'si olacak

Aliağa Belediyesi tarafından Kırsal Turizm Projesi uygulanan Aliağa'nın Güzelhisar Mahallesi'nde ziyaretçilere hizmet verecek mekânlar hızla hizmete giriyor. Mahallede son olarak Dibek kahve keyfi sunan İkbal Kumda Kahve mekânı da hizmete girdi. Evliya Çelebi'nin ziyaret ettiği, tarihi kervan yolu üzerindeki zengin kültürel ve doğal güzelliklere sahip Güzelhisar, turizme dönük tesis ve mekânlarıyla kısa sürede adını duyurdu. Mahallede turizme hizmet verecek olan İkbal Kumda Kahve'nin açılışı Aliağa mülki erkanının katılımıyla yapıldı.

Güzelhisar Mahallesi'ndeki vatandaş buluşmasına; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Müftüsü Ramazan Coşkun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kumda dibek kahvesinin eşsiz lezzeti Güzelhisar'da

Güzelhisar Mahalle sakinleriyle bir araya gelen mülki erkan, köy merkezinde kadın girişimci İkbal Karakurt tarafından işletilen kumda dibek kahvesinin de açılışını yaptı. Tarihi ve doğasıyla günübirlik turizme hazır olan Güzelhisar, kumda dibek kahvesi ile günübirlik ziyaretçiler için tercih edilecek yerlerden biri oldu. Kahve çekirdeklerinin dibek denilen taş oyuklarda ezilerek öğütülmesiyle elde edilen dibek kahvesi, kıvamının daha koyu, tadının daha lezzetli, köpüğünün de daha fazla olmasıyla aranan geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. Kahve, kumda pişirme yöntemiyle ziyaretçilere unutamayacakları bir lezzet sunuyor.

Muhtar Şehavet Kandemir, “Aliağa Belediyesi, mahallemize çok güzel değerler kazandırıyor”

Mahallede günübirlik turizmin gelişmesi adına yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Güzelhisar Mahalle Muhtarı Şehavet Kandemir, “Aliağa Belediyesi mahallemize çok güzel değerler kazandırıyor. Mahalle olarak kalkınmamıza büyük önem veriyor. Desteklerinden ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Güzelhisar Kuzey İzmir'in Şirince'si olacak”

Güzelhisar Mahallesi'ni tüm bölgeye tanıtmak için çaba sarf ettiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Aliağalılar olarak çok şanslıyız. Doğasıyla, tarihiyle ve insanıyla çok güzel köylere sahibiz. Bu güzelliklerimizi nasıl ön plana çıkarabiliriz bunun çabası içindeyiz. İnsanları günübirlik turizm ile nasıl Güzelhisar'a çekebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Aliağa Belediyesi olarak mahalleye sosyal tesis kazandırdık. Şimdi de girişimci bir bayan arkadaşımız dibek kahvesi ile Güzelhisar'da hizmet vermeye başladı. Güzelhisar hepimizin. Nam-ı diğer Kasap Ahmet Güzelhisar'da çok güzel bir mekan açtı. Dibek kahve ve sosyal marketin hemen yan tarafında Eşref abimiz esnaflık yapıyor. Bunların hepsi bizim. Bunların hepsini güzelleştireceğiz, hepsine sahip çıkacağız ve yeni mekânlar da açacağız. Sen ben yok, biz varız. Güzelhisarımızı hep birlikte İzmir'imize ve bölgemize tanıtacağız. Güzelhisar Kuzey İzmir'in Şirince'si olacak” dedi.

Güzelhisar Mahallesi'nin bölgenin incisi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise “İzmir'e 20 dakikalık bir mesafede bulunan Güzelhisar Mahallesi'nde Aliağa Belediyesi'nin yapmış olduğu sosyal tesisler günübirlik turizm için önemli bir merkez haline geldi. Güzelhisar Mahallesi el birliği ile çok daha iyi yatırımlarla çok daha iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.