Güzelhisar Sosyal Tesisleri 1 Temmuz'da kapılarını açıyor

Aliağa Belediyesi'nin tarihi Güzelhisar Mahallesi'nde projelendirdiği ‘Güzelhisar Sosyal Tesisleri' 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle kapılarını açıyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kırsal kalkınma ve turizm vizyonu çerçevesinde Güzelhisar Mahallesi'nin tanıtımı, mahallenin bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi ve bölgeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması amacıyla 10 ay önce başlatılan projede çalışmalar tamamlandı. Vatandaşlar tarafından uzun zamandır merakla beklenen sosyal tesis 1 Temmuz'da hizmet vermeye başlıyor.

Doğayla iç içe, tertemiz havasıyla Aliağalılara hizmet verecek

Güzelhisar Mahallesi'nde manzaraya hakim bir noktada 4 bin 860 metrekare alan üzerine kurulu sosyal tesis; Mahallenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen taş bina restoran, doğa manzaralı ahşap yürüyüş yolları, kamelyalar, çocuk oyun grupları, peyzaj düzenlemesi ve yeşille iç içe tertemiz havasıyla, doğa, ve tarihi ile misafirlerine hizmet verecek.

Günü birlik turizmin yeni adresi, Güzelhisar Sosyal Tesisleri

Güzelhisar Sosyal Tesisleri içerisinde 410 metrekarelik ahşap seyir terası, 550 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafe ve restoran, köy yöresel ürün satış stantları, Güzelhisar'ın yöresel lezzetlerinden olan gözleme ve tandırın servis edileceği açık hava pişirme alanları bulunuyor. Manzaraya hâkim noktalarda yaz-kış kullanıma uygun 180 metrekare açılır-kapanır camekanlar, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği, 180 metrekare açık hava çocuk aktivite alanı, özel organizasyonlar için rezervasyon yapılabilecek açılır-kapanır localar, mescit ve otopark alanları yer alıyor.