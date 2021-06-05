Güzelhisar Sosyal Tesisleri Dünya Kahvaltı Gününe ev sahipliği yaptı

Aliağa Belediyesinin tarihi Güzelhisar Mahallesi'nde projelendirerek kent turizmine kazandırdığı Güzelhisar Sosyal Tesisleri, ülke genelinde aynı anda düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Güzelhisar Sosyal Tesislerinin büyük bir bölümü tamamlanırken, tesis artık açılış için gün sayıyor. Aliağa Belediyesinin Güzelhisar Mahallesi'nde projelendirerek kent turizmine kazandırdığı tesiste ise Dünya Kahvaltı Günü etkinliği düzenlendi.

Güzelhisar Mahallesi'nin tarihi ve doğal dokusuna uygun olarak inşa edilen bina içerisinde gerçekleşen kahvaltı sonrasında heyet, son rötuşları yapılan, tertemiz havası ve manzarasıyla hayranlık uyandıran tesiste gezinti yaptı.

Etkinliğe; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiğitalp ve Güzelhisar Mahalle Muhtarı Şehavet Kandemir katıldı.

Güzelhisar Sosyal Tesisleri, hizmete açıldığında 410 metrekarelik ahşap seyir terası, 550 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafe ve restoranı, Güzelhisar Köyü yöresel ürün satış stantları, Güzelhisar'ın yöresel lezzetlerinden olan gözleme ve tandırın servis edileceği açık hava pişirme alanları, manzaraya hâkim noktalarda yaz-kış kullanıma uygun 180 metrekare açılır-kapanır camekanlar, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği 180 metrekare açık hava çocuk aktivite alanı, özel organizasyonlar için rezervasyon yapılabilecek açılır-kapanır localar, mescit ve otopark alanları ile İzmirlilerin vazgeçilmez adresi olması bekleniyor.