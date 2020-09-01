Güzelhisar'da doluluk sınır noktasında

İzmir'in günlük içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan Aliağa Güzelhisar Barajı'nda doluluk oranı azaldı.

Nisan ayı sonunda yüzde 65.17 olan doluluk oranı, ağustos ayı sonunda yüzde 52.78'e kadar geriledi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemeye göre aktif doluluk oranında azalma olan barajda, kullanılabilir su hacmi 75 milyon 682 bin metreküp oldu. İZSU'nun resmi internet sitesinde yer alan sayısal verilere göre Güzelhisar Barajı doluluk oranı 2019 yılıyla kıyaslanarak açıklandı. Açıklanan veriye göre doluluk oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.87 oranında azaldı. Güzelhisar Barajı'nın doluluk oranı Nisan ayında yüzde 65.17 iken, Mayıs'ta yüzde 63.08'e, Haziran'da 60.69'a, Temmuz'da 56.67'ye gerilemişti. 31 Ağustos tarihi itibariyle ise barajın doluluk oranı sınır noktasına geriledi.