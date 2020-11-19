Güzelhisar'da hummalı çalışma

Aliağa Belediyesi, mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik, onarım ve yenileme çalışmalarına Güzelhisar Mahallesi'nde devam etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın talimatıyla, Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarını tarihi Güzelhisar Mahallesi'nde sürdüren ekipler, mahallenin dört bir yanında çevre düzenlemesi başta olmak üzere; ağaç budama, ot biçme, yol açma, oyun parkı bakımı, kanal temizlik çalışmaları yürütüyor.

Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Şehavet Kandemir, Aliağa Belediyesi tarafından mahallede kapsamlı bir çalışma başlattığını ifade etti. Kandemir, "Mahallemizde çevre düzenlenmesi, parkların onarımı, bankların boyanması ve ağaçların budaması gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla adeta mahallemizin çehresi değişiyor" ifadelerini kullandı.