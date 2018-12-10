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Güzelliğe ve bakıma dair her şey bu merkezde

10 yıldır güzellikle ilgili tüm bakım ve uygulamalarla adından söz ettiren Hatice Soydan, "Özellikle ciltle ilgili sorunların tedavisi, karbon peeling, dermapen, lazer epilasyon, kalıcı makyaj, kirpik bakımları ile güzelliğe dair aradığınız tüm çözümleri sunuyoruz" dedi.

10 yıldır güzellikle ilgili tüm bakım ve uygulamalarla adından söz ettiren Hatice Soydan, "Özellikle ciltle ilgili sorunların tedavisi, karbon peeling, dermapen, lazer epilasyon, kalıcı makyaj, kirpik bakımları ile güzelliğe dair aradığınız tüm çözümleri sunuyoruz" dedi.


10 yıldır sektörde bulunan ve 5 yıldır da ticaret yaşamından faaliyet gösteren Hatice Soydan, deneyimli ekibiyle MyVia Park 414'te 1 yıldır hizmet veriyor. Konsept Estetik ismiyle müşterilerine hizmet veren Soydan, dünyaca ünlü kabul gören markalarla uygulamalar yaptığını söyledi.


Soydan, ciltle ilgili sorunların tedavisi içinde çözüm önerileri sunduklarını ifade ederek, "Ciltle ilgili sorunların tedavisi, karbon peeling, dermapen, lazer epilasyon, kalıcı makyaj, kirpik bakımları ile güzelliğe dair aradığınız tüm çözümleri sunuyoruz. Hayatı dolu dolu yaşarken güzelliğin çekici stilinin keyfini sürmenizi istiyoruz. Kendinizi özgür ve öz güvenli hissedebilmeniz için çalışıyoruz" diye konuştu.

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