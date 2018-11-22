Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari araç bir yayaya çarptı. Kaza sonucu, aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında 75. Yıl Mahallesi 1609/12 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. yönetimindeki 35 KA 0034 plakalı otomobil Gümüşpala Mahallesi yönünden 75. Yıl Mahallesi'ne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle Nezih Dağdelen Ağaçlandırma Alanı yakınında durdu. A.İ.'nin durmasının ardından otomobilde yolcu konumunda bulunan 28 yaşındaki Tunay Şenay otomobilden indi. Bu sırada, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 35 HE 1348 plakalı hafif ticari araç Şenay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz genç yol kenarına savruldu. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken, Şenay'ın arkadaşı A.İ. ise durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz gencin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şenay'ın cansız bedeni ise, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri Şenay'a çarpan hafif ticari araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, söz konusu aracın Mevlana Mahallesi 1710/5 sokakta olduğu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 1710/5 sokakta hafif ticari aracı terk edilmiş bir şekilde buldu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın olduğu yeri ve iki otomobili de incelemeye aldı. Polis ekipleri, Şenay'ın ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.