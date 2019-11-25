Hak İş ve Hizmet İş Sendikasından “kadına şiddete hayır” açıklaması

İzmir'de Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası üyeleri, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara şiddeti kınadı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara destek olmak için bir araya geldi. Kadınların dik duruştan vazgeçmeyeceğinin altını çizen Hizmet İş Sendikası İzmir Şube Başkanlığı Kadın Komite Başkanı Memnune Ödemiş, “Tarih, Cumhuriyet analarının düşmanlara karşı meydan okuyan direnişlerini yazmaktadır. Halime Çavuşların, Şerife Bacıların, Nene Hatunların evlatları olarak bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin yanında olduk, şimdi de bu ülke ilelebet var olsun diye mücadele edeceğiz. Kadınlar, günümüzde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil bütün zorluklara göğüs gererek, toplum içinde varlığını kabul ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler. Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda, kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedir" dedi.

Ödemiş, “Tüm dünyada ataerkil yönetim yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar, kadınlar ile erkekler arasında çatışmaları daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanın aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler kadar çalışma hayatına ve toplumsal yapıya katkı sağlamakta ve çaba sarf etmektedir. Kadınlar annelik gibi zor ve kutsal bir görevi gece gündüz demeden her saniye üstlenmektedir. Bilinmesini istiyoruz ki bizler, kadınlar olarak kararlı yürüyüşümüzden her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“2019'un son 11 ayında 352 kadın şiddet sebebiyle hayatını kaybetti”

“Bizler Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'kadına şiddet yakışır' etiketine kesinlikle karşı çıkıyoruz" diyen Ödemiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu kadınların yanında olmaya davet ediyoruz. Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) iş yerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlayan 190. sayılı sözleşmenin kabulünde öncülük etmelidir. Hak İş ve Hizmet İş Kadın Komiteleri olarak bu mücadelenin sürmesi için Türkiye'nin tüm kesimlerinden gayret ve destek beklemekteyiz. Türkiye'de 2019'un son 11 ayında 352 kadın maruz kaldığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Bu tablo gelişen ve büyüyen Türkiye'ye yakışmamaktadır. Kadın toplumun duruşudur, özetidir. Sessiz çığlıklarımızı, tek ses olarak dünyanın her yerinde kadın şiddetine 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştürelim. 'Kadın toplumun yarısıdır' hareketiyle birlikte karanlık yapıların ve düşüncelerin yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Bizler Hak İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası olarak kadınlara yapılan her türlü şiddeti kınıyor, kadın toplumdur, kadın ailedir, kadın tamamlayandır. Ailemizin baş tacı kadınlarımız için 'şiddete hayır."