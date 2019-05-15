Hakan Bilgin, Torbalı'da öğrencilerle buluşacak

Son günlerde kültürel ve sanatsal etkinlikleri hızlandıran Torbalı Belediyesi, Yakındoğu Üniversitesi iş birliği ile öğrenciler ve gençler için sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin ile ‘Farkındalığın Fark Edilişi' konulu seminer ve söyleşi düzenleyecek.

Torbalı Belediyesi, aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 22 Mayıs Çarşamba günü ‘Farkındalığın Fark Edilişi' adlı seminer ve söyleşi düzenleyecek. Yakındoğu Üniversitesi iş birliği ile Torbalı Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenecek seminerde, sinema ve tiyatro sanatçısı Hakan Bilgin öğrencilerle buluşacak. Bilgin, seminerde öğrencilerin hayata hazırlanmalarındaki önemli noktalara değinecek. Saat 11.00'de öğrencilere yönelik ücretsiz gerçekleşecek söyleşide Bilgin, aynı zamanda öğrencilerin sorularına da cevap verecek.

Tüm öğrencileri seminere davet eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da, "Sınav ne yazık ki eğitim sistemimizin bir gerçeği. Sınavda oluşabilen kaygıların başarısız sonuçlara yol açtığı hepimizce bilinmekte. Özellikle kaygı ve stresin oluşturabileceği sıkıntıları ortadan kaldırmak adına bu seminerin faydalı olacağını düşünüyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz ve gençlerimiz olmak üzere tüm Torbalı gençlerimizi seminere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.